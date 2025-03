Lanazione.it - Schianto nella notte, guardia giurata finisce con l’auto contro un albero

Massa Marittima (Grosseto), 23 marzo 2025 – Grave incidente stradale la scorsaa Schiantapetto, nel comune di Massa Marittima: un’auto di un servizio di vigilanza privata è finita fuori strada e si è schiantatauna quercia. A bordo c’era solo lache è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Follonica che ha consegnato poi il ferito al 118: dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto per le cure necessarie. Sul posto anche i carabinieri di Massa Marittima, che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto.