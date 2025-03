Anteprima24.it - Schianto fatale tra due vetture: un morto e diversi feriti

Poco fa, in Chiusano (AV) sulla strada provinciale, altezza distributore Q8, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per un sinistro stradale in cui sono state coinvolte due auto. Il conducente di un auto coinvolta, e' deceduto sul posto, seppur i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo. Gli appartenenti all'altra automobile sono stati trasportati coscienti presso l'ospedale di Avellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.