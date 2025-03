Ilgiorno.it - Schianto dell’autobus a Brescia, sale il bilancio delle vittime: anziana di 86 anni muore in ospedale dopo due giorni

Leggi su Ilgiorno.it

– Sono due le persone che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto giovedì 20 marzo ache ha coinvolto un autobus che trasportava una comitiva di anziani. Un uomo di 75, Faustino Ramera, era deceduto pocoessere stato portato in pronto soccorso e adesso, due, è deceduta anche un’di 86. Il mezzo aveva sbandato improvvisamente, finendo sul marciapiede e schiantandosi contro un albero e un muro. Oltre dieci persone avevano riportato ferite di varia entità. Tra i feriti più gravi c’era proprio la ottantaseienne, che era stata ricoverata in condizioni critiche agli Spedali Civili di. Sul posto erano intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. L’autista del bus, un uomo di circa trent’, è stato sottoposto ai test per alcol e droghe, risultando negativo.