Ilrestodelcarlino.it - Scende dal bus, travolto e ucciso da un’auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ sceso dal pullman cominciando ad attraversare la strada e proprio mentre stava raggiungendo il lato opposto della strisca d’asfaltol’ha investito in pieno, scaraventando il suo corpo a circa 35 metri di distanza. Un urto che non gli ha lasciato scampo. E’ successo poco dopo le 19 di venerdì a San Lorenzo in Campo, lungo la Statale 424 Della Valcesano. Jacopo Decortes, 38enne, celibe, è morto sul colpo: il giovane è nato a Fano da una famiglia sarda con cui risiedeva nella frazione di Montesecco di Pergola. Era appena sceso dalla corriera di linea Marotta-Pergola, arrestatasi, probabilmente per fargli un favore, circa 200 metri più avanti rispetto alla fermata consueta del trasporto locale di linea, in corrispondenza del ristorante pizzeria ‘La Palma’, dove Decortes era solito fare una tappa quasi giornaliera, per salutare alcuni amici e magari consumare uno stuzzichino.