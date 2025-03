Quifinanza.it - Scegliere il commercialista perfetto per le proprie necessità

Leggi su Quifinanza.it

La stagione della dichiarazione dei redditi si è aperta ufficialmente. C’è chi sceglie di preparare tutta la documentazione in autonomia o chi preferisce affidarsi a unper disbrigare le pratiche. Poi ci sono i lavoratori autonomi e le imprese – ma in generale tutti i titolari di partita Iva, che sono obbligati ad appoggiarsi a un professionista abilitato, per riuscire a rispettare le scadenze e, soprattutto, per evitare gli errori.Ma quali criteri è necessario adottare perun? A cosa è necessario stare attenti perla persona giusta, in grado di seguire l’attività per evitare il più possibile dei problemi? La prima risposta che viene da dare è non soffermarsi solo sui preventivi. La parola d’ordine dovrebbe essere un’altra: affidabilità. Ildeve avere, prima di tutto, esperienza e conoscere il settore nel quale il cliente opera.