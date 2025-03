Ilfattoquotidiano.it - Saviano abitava nel palazzo esploso a Roma: “Da giorni non vivevo più lì”

Robertonella palazzina esplosa nel quartiere Monteverde, a, domenica mattina. Lo scrittore ha postato una storia su Instagram nella quale ha spiegato: “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già danonpiù al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persone ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”.Lo stabile a tre piani faceva parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, che negli anni erano state trasformate in abitazioni, note come case Garibaldi. Tra le strutture saltate in aria anche quella adibita a bed and breakfast nella quale alloggiava l’uomo rimasto ferito. Si tratta di un 54enne scozzese: è ricoverato al Sant’Eugenio con ustioni sul 70% del corpo.