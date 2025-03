Lanazione.it - Sant’Andrea va in tandem. Staff con Cherici e Formelli

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in uno dei prossimi consigli direttivi. Ma la scelta di Portaè già fatta: lotecnico biancoverde avrà due punte di diamante. Un allenatore per i giostratori, Stefanoe un preparatore per i cavalli, Manuele. Dopo l’addio a Martino Gianni, si tratta di due ritorni in casa biancoverde, anche se con ruoli diversi. Stefano, 46 anni, aretino doc, soprannominato Bricceca dai suoi quartieristi, è stato uno dei protagonisti della storia di Porta. Ha esordito contro il Buratto nella giostra del 19 giugno 2004 e ha subito conquistato la lancia d’oro. In tutto ha vinto 10 volte sempre in coppia con Enrico Vedovini. Nella sua lunga carriera ha colpito per otto volte il centro del tabellone. Non ha mai spezzato la lancia, ma neppure preso penalità.