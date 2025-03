Puntomagazine.it - Sant’Anastasia due arresti per droga della Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territoriControlli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato Ponticelli e i militari dell’Arma dei Carabinieri, con la collaborazione di personaleLocale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adove hanno identificato complessivamente 27 persone, controllati 15 veicoli, contestate 7 violazioni del CodiceStrada e controllati 3 esercizi commerciali.Inoltre, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i militariGuardia di Finanza di Frattamaggiore, con la collaborazione di personaleLocale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore dove hanno identificato 127 persone, di cui 34 con precedenti di, e controllato 67 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 sospesi dalla circolazione; sono state, altresì, contestate 10 violazioni del CodiceStrada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e inosservanza delle regole inerenti la conduzione di ciclomotori, elevando sanzioni per un totale complessivo di 4.