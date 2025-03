Laprimapagina.it - Sanità a Vibo Valentia. Osservatorio Civico Città Attiva: nessuna notizia sul potenziamento del Pronto Soccorso

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’sulla. Il comunicato reca la firma degli avvocati Daniela Primerano, Francesca Guzzo e Ornella Grillo.Se da un lato apprendiamo positivamente della nomina del Presidente Occhiuto a commissario per l’emergenza ospedaliera, che alimenta la nostra speranza all’accelerazione dei tempi di costruzione del nuovo Ospedale di, affinché possa finalmente venire alla luce, dall’altro, riteniamo sia ugualmente impellente investire in termini di strumentazione, di personale e di posti letto, soprattutto nel territorionese che continua ad essere fortemente penalizzato.I nostri appelli in tal senso continuano a cadere nel vuoto, difattigiunge all’orizzonte riguardo ildele l’zione del reparto di medicina d’urgenza e dell’osservazione breve intensiva, né tantomeno sul rafforzamento dei vari servizi sanitari fortemente compromessi nel corso degli anni, con il ripristino tanto per cominciare dei posti letto di psichiatria, nefrologia, oculistica e di otorino, ridotti ormai ad ambulatori.