Quotidiano.net - San Turibio de Mogrovejo: il Santo del 23 marzo e la sua eredità spirituale

Sande: ildel 23Sandeè ilcelebrato il 23. Nato in Spagna nel 1538, è noto per il suo straordinario contributo alla Chiesa cattolica in America Latina.proveniva da una famiglia nobile e ricevette una formazione giuridica, ma il suo destino era segnato da un profondo senso di vocazione religiosa. Fu nominato arcivescovo di Lima nel 1580, nonostante non fosse ancora sacerdote. Il suo impegno per la Chiesa e la giustizia Durante il suo episcopato, Sansi distinse per la sua dedizione alla riforma della Chiesa e alla difesa dei diritti degli indigeni. Visitò ogni angolo della sua vasta diocesi, spesso affrontando difficoltà e pericoli per portare il suo messaggio di fede e giustizia. Fu un precursore del Concilio di Trento in Sud America, promuovendo l'istruzione religiosa e la costruzione di chiese e scuole.