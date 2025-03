Lanazione.it - San Sisto, cantiere infinito. Da rifare tutte le fognature

Partiranno nelle prime settimane di aprile i lavori di rifacimento del collettore fognario su viale San, un’opera fondamentale per risolvere i frequenti allagamenti che da anni colpiscono il quartiere e per migliorare la gestione delle acque meteoriche. L’intervento rappresenta un primo passo concreto nell’ambito della realizzazione del Metrobus, un progetto strategico per la mobilità sostenibile cittadina. A tal proposito venerdì sera si è svolta un’assemblea pubblica molto partecipata con cittadini e commercianti della zona, durante la quale l’Amministrazione comunale ha illustrato le modalità e le tempistiche del, i percorsi alternativi, le modifiche alle linee Busitalia e il servizio navetta attivato appositamente per garantire la mobilità interna nel quartiere durante le fasi dei lavori.