Calcionews24.com - San Siro ristrutturazione, l’impianto verrà comprato? La Procura di Milano sta agendo in quella maniera

Leggi su Calcionews24.com

San: ladiha aperto un fascicolo conoscitivo per capire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi Secondo quanto riportato dall’ANSA, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda ladello stadio di San: contesto che tengono molto le squadre lombarde Milan e Inter. Ladi, con a .