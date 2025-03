Inter-news.it - San Siro, indagine della Procura di Milano sulla vendita a Inter e Milan

Ladiha aperto un’in merito alla proposta didi San. Ecco di cosa si tratta.– Ladiha aperto un’esplorativadello stadio Sanda parte del Comune a. Il fascicolo, coordinato dallatrice aggiunta Tiziana Siciliano a capo del dipartimento reati contro la pubblica amministrazione e deltore, Marcello Viola, è stato iscritto a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, per verificare se ci possano essere danni per le casse pubbliche dalla procedura didel Meazza. Le cifre sarebbero intorno ai 124 milioni per l’area più 72 milioni e 980mila euro per l’impianto ma con uno ‘sconto’ di 80 milioni a carico del Comune per la rimozione delle macerie da demolizione e le bonifiche.