Internews24.com - San Siro e il piano di fattibilità: la Procura apre un’indagine. In cosa consiste la nuova verifica senza indagati

di RedazioneLadi Milanounainchiesta su San: ilriguardo alla vendita dell’impianto di Inter e MilanIn seguito all’invio da parte di Inter e Milan al comune di Milano della documentazione che riguarda ildie l’offerta di acquisto per lo stadio e le aree limitrofe a San, documenti approvati dalla delibera con le linee di indirizzo per gli step successivi, ladi Milano.Ladi Milano «ha apertoesplorativa sulla vendita dello stadio di San». A renderlo noto è Sportmediaset che fa sapere che il fascicolo coordinato dallatrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento reati contro la pubblica amministrazione e deltore, Marcello Viola, “è stato iscritto a modello 45,ipotesi di reato né, perre se ci possano essere danni per le casse pubbliche dalla procedura di vendita del Meazza.