San Prospero è un anno d’oro

Quattro gli anticipi disputati di ieri nei dilettanti: niente da fare per il Gattatico (42), che puntava ad essere solo in vetta almeno per una notte. Nel girone B (parmense) di Seconda categoria, ha avuto la meglio il Fontevivo Amatori (38) per 1-0 grazie al gol di Zilocchi, e si è pure portato a -4 dallo stesso Gattatico che rimane secondo a -2 (per ora) dall’Audax Fontanellatese. Passiamo al girone D: sa solo vincere il SanCorreggio, che sale a 46 punti in seconda piazza, a -6 dalla capolista Novellara che, però, giocherà oggi ospitando l’ultima della classe (Reggio Calcio, che ha 9 punti e ne ha perse tre di fila). Per il Sansuccesso per 2-1 sul campo del Rapid Viadana (37). Un 2025 clamoroso: nove vittorie di fila, tutte arrivate, appunto, da gennaio in poi. I gol di ieri: Venturini e Boyom, inutile il gol locale di Chiodini in mischia.