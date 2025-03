Sport.quotidiano.net - San Giovanni inarrestabile: blitz a Trento. La promozione in serie A1 ora è a un passo

ITAS TRENTINO 1 OMAG-MT SAN3 ITAS TRENTINO: Kosareva 10, Zeni, Weske 18, Batte, Zojzi, Marconato 10, Fiori, Bassi 2, Prandi 2, Molinaro 12, Iob, Pizzolato, Ristori 13. All.: Pauroso a OMAG-MT SANIN MARIGNANO: Nardo 17, Ortolani 22, Nicolini, Valoppi, Ravarini, Consoli 10, Piovesan 17, Parini 7, Meliffi, Bagnoli, Monti, Sassolini, Clemente. All.: Bellano Arbitri: Sessolo, Mazzarà Parziali: 22-25, 25-18, 20-25, 19-25 Note – Ace: Trentino 6; S.in Marignano 5. Muri: 8; 16. Err. Avv.: 19; 20 Prosegue la marciadella capolista Omag-Mt Sanin Marignano che espugna per 3-1 anche il Sanbapolis contro l’Itas Trentino. Un successo che avvicina ancora di più la squadra di coach Bellano verso il sogno, ormai ad un. Dopo i primi scambi in equilibrio sono le padrone di casa a piazzare il primo allungo significativo: Weske e Kosareva replicano alle iniziative di Piovesan, con il muro dell’opposta tedesca che vale l’8-3.