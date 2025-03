Ilfogliettone.it - Samuele Bersani dal palco: ho avuto un tumore, grazie per l’affetto

“Hounai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.daldell’Arcimboldi di Milano racconta per la prima volta della sua malattia, che nel novembre scorso lo ha costretto ad annullare il tour con Orchestra per curarsi.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/03/-dal--ho--un--per-l-affetto20250321video09325662.mp4“É abbastanza democratica la malattia, pensiamo sempre che capiti a qualcun altro”, ha aggiunto “vi ringrazio perché ho ricevuto una quantità di appoggio, solidarietà e affetto in un momento in cui ho dovuto decidere di interrompere le cose perché mi dovevo curare”.