Inter-news.it - Samuel compie gli anni, l’Inter lo celebra così: «Colonna portante!»

Walter, storico difensore deloggi 47. La società nerazzurra lo ha omaggiato ricordandone i successi comuni.IL COMPLEANNO – Walterfesteggia, oggi 23 marzo, il compimento dei suoi 47, conche non ha voluto fargli mancare la propria stima e riconoscenza per quanto fatto in nerazzurro. L’ex calciatore argentino rappresenta un’autentica leggenda del club meneghino, considerando le prestazioni disputate e i traguardi raggiunti con la maglia del. Il pilastro della difesa nerazzurra ha collezionato oltre 200 presenze in 10vissuti a Milano, entrando di diritto nella storia grazie alla sua partecipazione da protagonista alla vittoria del Triplete nella stagione 2009-2010.riceve gli auguri del: il messaggioLA NOTA –ha volutore il suo ex difensore con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale:«La sua grinta, l’intelligenza tattica e la leadership silenziosa lo hanno reso un beniamino dei tifosi.