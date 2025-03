Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro del suo matrimonio con Mario: il legame è in discussione

Leggi su Velvetgossip.it

, ballerina e conduttrice di 43 anni, ha recentemente deciso di intraprendere un’avventura in Pechino Express insieme alla sorella Debora, con l’intento di ritrovare una nuova **vitalità**. La partecipazione al programma rappresenta per lei un’opportunità per **riscoprire** se stessa e affrontare la vita con una nuova **prospettiva**. In un’intervista rilasciata a Gente, ha condiviso il suo desiderio di sentirsi nuovamente **viva** e **valorizzata**.Unin crisiIl 15 febbraio 2020,ha unito la sua vita a quella del **chirurgo plastico**Russo, di 45 anni. Nonostante i momenti di apparente **serenità**, come il recente **Capodanno** trascorso insieme, la **crisi coniugale** persiste.ha rivelato di non essere ancora certa di poter **ricostruire** il rapporto con il marito, affermando: “Stiamo cercando di capire se ilsi possa **ricompattare**”.