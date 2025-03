Velvetgossip.it - Samanta Togni esprime dubbi sul possibile riavvicinamento con Mario, marito.

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha deciso di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express insieme alla sorella Debora, spinta dalla volontà di ritrovare una nuova vitalità. La sua partecipazione al programma televisivo rappresenta un tentativo di riscoprire se stessa e il suo valore personale.Un matrimonio in crisiha sposato il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, il 15 febbraio 2020. Da quel momento, la coppia ha affrontato diverse difficoltà, e la crisi che li ha colpiti non sembra essere ancora superata. Nonostante abbiano trascorso il Capodanno insieme,ha rivelato a Gente di non sentirsi sicura riguardo a uncon il. “Stiamo cercando di capire se il legame si possa ricompattare”, ha confessato. Le tensioni tra i due continuano a persistere, rendendo incerto il futuro della loro relazione.