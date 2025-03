Metropolitanmagazine.it - Salvatore e Corinna, chi sono i genitori di Clizia Incorvaia e cosa fanno nella vita

Una bella famiglia allargata quella composta dadi, la sorella Micol e il fratello Mattia. Proprio Clizia parlando del battesimo del figlio Gabriele ha raccontato: “quando abbiamo fatto il compleanno del piccolo Gabriele eravamo cento”. Anche il marito Paolo Ciavarro ha confermato la: “mi ha chiesto di prenotare dieci stanze in albergo. E’ venuta tutta la famiglia”. Tra i parenti non poteva mancare nonna Maria di anni 87 come ha rivelato Clizia: “era la prima ad essere lì”. Il papà di Micol e Clizia Incorvaia è un imprenditore palermitano, attivo con la sua azienda nel territorio di Porto Empedocle. Non è dato sapere di più, anche se il nome del padre è stato in passato legato ad alcune notizia di cronaca giudiziaria. Nello specifico l’uomo sarebbe stato oggetto di minacce di estorsione da parte di esponenti della malaorganizzata palermitana.