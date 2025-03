Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, chi ha comprato le case sequestrate tra le promesse di Tajani e i tavoli di Sala “con costruttori e procura”

Chi aha investito in un immobile in costruzione e si ritrova col cantiere sotto sequestro rientra a pieno diritto tra le vittime del cosiddetto “rito ambrosiano”, il sistema che ha moltiplicato volumi e altezze spacciando palazzoni per semplici ristrutturazioni, e infine travolto dai provvedimenti giudiziari. Che fine faranno i loro immobili e i loro soldi? Una ragione in più per preoccuparsi è che a difendere la legge pensata per rendere legittimo l’illegittimo c’è rimasta solo Forza Italia. “Forza Italia è impegnata nella battaglia a difesa di quelli che hanno investito soldi per compraredelle quali non sono entrati in possesso. Quindi dobbiamo andare avanti con il: non è una questione di sindaco o non sindaco, è una questione di tutela dei diritti acquisiti dai cittadini milanesi.