Salernitana, otto partite consecutive per la salvezza: porte aperte all'Arechi

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ultima sessione di allenamento mattutino, il tecnico Mister Breda ha concesso alladue giorni di riposo. I granata torneranno in campo martedì pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy, dove si uniranno anche i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali.Questi saranno gli ultimi giorni di pausa prima della fase finale del campionato, che vedrà la squadra affrontaresenza sosta. Si parte il 30 marzo contro il Palermo e si chiuderà il weekend dell’11 maggio con la sfida alla Sampdoria.Inoltre, come già accaduto nelle scorse settimane, il club potrebbe decidere di aprire nuovamente ledello Stadio Arechi per una seduta di allenamento aperta ai tifosi.Cerri, Verde e Soriano: gli uomini chiave per laLadellapassa attraverso i piedi di Daniele Verde e Roberto Soriano.