Salario minimo negli appalti comunali | stravolta la mozione dei 5 Stelle eliminato dal testo il salario

“Gli emendamenti allapresentata dal M5S per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto e concessioneenti locali stravolgono completamente il senso originario della proposta.” E’ quanto afferma Maria Grazia Ciolfi del Movimento 5. “La maggioranza, invece di mostrarsi collaborativa e aperta al dialogo, ha agito con il solito atteggiamento ostruzionistico dimostrando ancora una volta la propria chiusura alle proposte dell’opposizione e soprattutto a iniziative a favore dei lavoratori“. Ha aggiunto Maria Grazia Ciolfi spiegando il motivo per cui il consiglio comunale ha respinto gli emendamenti alla suapresentati dai partiti di centrodestra.Maria Grazia CiolfiInaccettabili per la consigliera “perché rappresentano – spiega – un vero e proprio svuotamento della nostra proposta, elaborata con la collaborazione di esperti giuslavoristi, che proponeva strumenti concreti per applicare uncomunale di 9 euro lordi l’ora.