Salah segna come vincere la borsa in Egitto

2025-03-22 14:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Capitano Mohamedha trovato la rete per l’mentre si sono assicurati una confortevole vittoria per 2-0 sull’Etiopia nella loro qualifica della Coppa del Mondo del 2026 venerdì.Nel frattempo, il Marocco, semifinalisti nel 2022, dovette fare affidamento su un goal in ritardo di Bilal El Khannouss a bloccare il Niger.L’ha esteso il vantaggio nel gruppo A a cinque punti nella fase a metà delle qualificazioni, con Zizo che ha aggiunto un secondo gol per sigillare la loro vittoria.Burkina Faso in precedenza aveva ottenuto un trionfo per 4-1 su Djibouti, spingendoli al secondo posto nel gruppo.Ogni vincitore del gruppo tra i nove gruppi di qualificazione assicura un punto diretto alle finali della Coppa del Mondo che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.