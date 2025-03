Ilgiorno.it - Sala slot rapinata, arresto a Nerviano

Dalla rapina alladi Pessano con Bornago, avvenuta il 6 marzo scorso, alla raffica di arresti uno dei quali compiuto a. I carabinieri di Rho hanno identificato i presunti autori dell’assalto a mano armata. In tutto quattro, a loro viene contestato il concorso in rapina aggravata, porto d’armi e aggetti atti ad offendere. Sono tutti italiani. Secondo la ricostruzione dei militari due erano rimasti in auto a fare da “palo”, gli altri – volto coperto, uno armato di pistola, l’altro di martello – hanno fatto irruzione nella. Dopo aver infranto a martellaate la vetrata a protezione della cassa, minacciando il titolare, si erano fatti consegnare l’incasso (5mila euro) e poi si erano allontanati a bordo della vettura sulla quale c’erano ad attenderli i complici. Immediato l’allarme che ha consentito agli investigatori di disporre di tempo prezioso che ha consentito loro di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascun componente la banda.