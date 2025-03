Juventusnews24.com - Sabatini attacca duramente Thiago Motta: «Ha fatto errori strategici inceredibili. Alla Juve non è mai capitato di fare questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, criticae ha soprattutto il suo operato in bianconero: ecco cos’ha detto Sandronon ha peli sulla lingua e. L’esonero ormai imminente dell’italo-brasiliano è stato analizzato dal giornalista, che ha sottolineato tutto ciò che non è andato durante gli otto mesi in bianconero. GLI– “Le parole dopontus-Empoli il punto di non ritorno, questa non è una squadra in costruzione, in distruzione. Haincredibili, a partire dai giocatori fuori rosa che è stato il primo grande errore. Poi la narrazione sulla squadra ringiovanita.a parte il portiere l’età media non è diminuita di tanto. Risultati che non venivano e anche un gioco che non veniva.