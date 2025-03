Formiche.net - Russia, Ucraina, Usa. Cosa aspettarsi dall’incontro a Riad secondo Loss (Ecfr)

Nelle prossime ore, l’Arabia Saudita torna crocevia di una diplomazia internazionale. Mentre in Medio Oriente cresce la tensione regionale, le delegazioni disi recheranno nel regno per incontrare — separatamente — funzionari statunitensi, in quello che appare come un nuovo formato negoziale ibrido, lontano dai canali multilaterali europei e più vicino a una dinamica bilaterale spinta da Washington. L’amministrazione Trump ha una necessità: risolvere velocemente il dossier dell’invasione russa dell’, perché rappresenta una problematica nel tentativo di normalizzazione delle relazioni con Mosca.Tentativo spiegato dall’inviato speciale Steve Witkoff – che doveva occuparsi di Medio Oriente per conto di Donald Trump, ma è finito a seguire ogni dossier negoziale delicato.