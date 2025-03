Inter-news.it - Rudiger elogia Bisseck: «Dovrebbe solo essere se stesso! Intelligente»

Leggi su Inter-news.it

Anche Antonio, tra i tanti che gli hanno dedicato parole importante, si è aggiunto e ha voluto dire qualcosa su Yann. Su dw.com il difensore si è espresso così sul giocatore dell’Inter.CONSIGLIO – Yann Aurelè un giocatore molto giovane e arrivato appena alla prima convocazione con la divisa della sua nazionale, ossia la Germania. In questi giorni il difensore dell’Inter sta vivendo un sogno e si sta allenando con campioni del calibro di Antonio. Proprio il centrale del Real Madrid, campione d’Europa più volte, ha dedicato parole al ragazzo nerazzurro per il suo prossimo futuro: «see trovare se. È un genio. Si è diplomato al liceo a 16 anni ed è un ragazzo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «se»)© Inter-News.