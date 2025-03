Internews24.com - Rubinho sicuro: «Lotta Scudetto? Tutto è ancora aperto, quando hai Conte in panchina puoi giocartela fino alla fine»

di Redazione, l’ex portiere della Juventus ha parlato dellaper lotra Inter e Napoli: le sue dichiarazioniFernando, ex portiere della Juventus, ha recentemente espresso ai microfoni dimercatoweb la sua opinione sulla intensa competizione per lotra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli. La battaglia per il titolo di campione non èfinita, nonostante la squadra nerazzurra abbia preso un vantaggio significativo nell’ultima partita di campionato prima della pausa. Attualmente, i campioni d’Italia hanno un distacco di tre punti dagli azzurri di. Le dichiarazioni di, inoltre, hanno rilevato un forte ottimismo riguardocapacità del Napoli di sostenere la sfidadella stagione.LE DICHIARAZIONI DI– «Laaperta,haiin».