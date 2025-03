Thesocialpost.it - Royal Family: “Kate e William scioccati dalla disinformazione russa sulla malattia della principessa”

È passato un anno dall’annuncio che ha scosso il Regno Unito e il mondo intero: il 22 marzo 2024, laha rivelato di essere in cura contro il cancro. Un periodo difficile non solo per la sua salute, ma anche per la pressione mediatica e le teorie complottiste che hanno preso piede online.Secondo fonti vicine alla famiglia reale, una parte significativadiffusasarebbe stata alimentata da account collegati alla Russia. Questi profili, spesso automatizzati, avrebbero contribuito a diffondere voci infondate, con l’obiettivo di destabilizzare la monarchia britannica. “e il loro team furono davvero scossi nello scoprire che la valanga di falsi rumoursera frutto di manipolazione”, ha rivelato una fonte ben informata.