Romano Prodi tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefici

Tensione trae l’inviata di Quarta Repubblicacon tanto dita di! Ieri, a Libri Come 2025 – Festa del Libro e della Lettura a Roma, laha intercettato l’ex Presidente del Consiglio per chiedergli spiegazioni su un passaggio relativo all’abolizione della proprietà privata del Manifesto di Ventotene.Che cavolo mi chiede, io ho mai detto una roba del genere in vita mia? ha subito risposto stizzito. E quando lagli specifica di cosa di tratta, lui assume un atteggiamento di strafottenza:Lo so benissimo signora, sono mica un bambinoed è a questo punto che, seppur fuori dall’inquadratura,si avvicina con una manoper unata di. Un gesto increscioso e svilente che, come spiegato dal conduttore Nicola Porro ospite ieri sera a 4 di Sera Weekend, verrà mostrato domani in puntata.