Romano Prodi sorprende | tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefici

Il mondo dell’informazione e della politica è spesso caratterizzato da interazioni che possono sfociare in tensioni. Tuttavia, ciò che è accaduto il 22 marzo 2025, durante l’evento “Libri Come 2025” a Roma, ha superato ogni limite. Protagonista dell’episodio è stato, ex Presidente del Consiglio italiano, edi Quarta Repubblica. L’interazione tra i due ha rapidamente atto l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per le parole scambiate, ma anche per un gesto inaspettato e inappropriato.l’episodio controversoL’episodio ha avuto inizio quandoha avvicinatoper chiedere chiarimenti su un passaggio controverso del Manifesto di Ventotene, un documento storico che ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione dell’idea di Europa unita.