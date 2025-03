Sololaroma.it - Roma vista Lecce, dubbio attacco per Ranieri: poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve riportare il focus dellasul campo. 9 “finali” da vivere tutte d’un fiato, senza paura, per andarsi a prendere di prepotenza quell’obiettivo Champions League fondamentale tanto per prestigio (manca dalla stagione 2018/19) quanto per questioni economiche. Il primo ostacolo persarà il, sabato sera alle 20:45 al Via del Mare.Sì a Hummels, Baldanzi o Pellegrini?Una trasferta da non sottovalutare, contro un avversario sicuramente in difficoltà (serie ancora attiva di 4 sconfitte consecutive per la banda di Giampaolo) ma con estremo bisogno di punti salvezza e capace di mettere in difficoltà il Milan, sue settimane fa, entro le mura amiche.