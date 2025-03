Roma qual è la Fascia Verde?

Leggi su Funweek.it

, la “” è un’area specifica della città all’interno dellae vengono applicate limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti, soprattutto durante i blocchi antismog.I confini dellasono più ampi rispetto all’anello ferroviario e includono:Gran parte del territorio dentro il Grande Raccordo Anulare (GRA), escludendo le aree più periferiche.Zone come l’EUR, Monte, Trastevere, San Giovanni, Montesacro, Parioli, Prati, e altre aree centrali e semicentrali.Non comprende:L’autostrada-FiumicinoIl Grande Raccordo Anulare stessoLe zone più esterne come Acilia, Casal Palocco, Ostia, e molte zone al di fuori del GRACome sapere esattamente se sei dentro la?Puoi consultare la mappa ufficiale interattiva sul sito diMobilità: MappaMobilitàBlocco traffico e chi può circolare:Il blocco riguarda principalmente veicoli più vecchi e inquinanti (benzina Euro 0-2, diesel Euro 0-4, a seconda delle giornate).