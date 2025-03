Sololaroma.it - Roma, Pellegrini cerca riscatto: Lecce la prima tappa della rinascita

La sosta Nazionali sta per passare in archivio e lasi prepara a tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 1-0 con il Cagliari, i giallorossi stanno vivendo un inizio di 2025 da autentici protagonisti, con la rimonta in campionato che prosegue senza intoppi. Già, perché il 4° posto non appare più una semplice chimera e dista solo quattro punti, un gap ampiamente colmabile. Il tour de force dei capitolini, in questo finale di annata, comincerà dalla gara con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Battere i salentini sarà imperativo per Claudio Ranieri, chiamato a mischiare leggermente le carte in tavola date alcune assenze degne di nota. Il coach di Testaccio starebbe riflettendo specialmente per quanto concerne la trequarti, con Paulo Dybala rimasto ai box.