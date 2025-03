Sololaroma.it - Roma, Lecce all’orizzonte: martedì la ripresa degli allenamenti

La sosta Nazionali sta arrivando nella sua fase finale e lasta continuando a ricaricare le pile. I giallorossi desiderano arrivare al 100% alladelle azioni di campo, dopo un inizio 2025 vissuto ad alti ritmi. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che dista solo quattro punti e che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini si sottoporranno ad un tour de force che comincerà a, più nello specifico sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Claudio Ranieri è ben consapevole che mandare al tappeto i salentini non sia impresa da poco, con la squadra guidata da Marco Giampaolo che vuole mettere in cascina 3 punti pesanti in ottica salvezza. Come riportato da Ilnista, il coach di Testaccio ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, con lache sarebbe fissata permattina a Trigoria.