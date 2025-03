Sololaroma.it - Roma, la verità sulla clausola di Paredes: il retroscena

La giornata di ieri a Trigoria è stata movimentata, e al centro dell’attenzione c’è Leandro. Le sue dichiarazioni recentipresuntaa favore del Boca Juniors nel suo rinnovo con lahanno scatenato un vero e proprio caso mediatico tra Italia e Argentina. Ma cosa c’è di vero?Cosa ha detto?In un video diffuso in Argentina,ha affermato che esiste unache gli consentirebbe di tornare al Boca, e che sarebbe stata addirittura la stessaa volerla inserire nel suo contratto. Parole che hanno sorpreso la dirigenza giallorossa, la quale ha subito smentito ufficialmente l’esistenza di unascritta.La: un accordo tra gentiluominiSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasarebbe un po’ diversa. Non esiste unaformale, ma un cosiddetto gentleman agreement tra le parti: se il Boca Juniors dovesse offrire una cifra superiore a quella spesa dallaper acquistaredue anni fa (circa 3 milioni di euro), il club capitolino non si opporrebbe al ritorno in patria del centrocampista.