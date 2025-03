Liberoquotidiano.it - Roma, il boato e poi il crollo: le prime immagini della palazzina di Monteverde

Una violentissima esplosione ha distrutto unain via Vitellia, a, nel quartiere. E' accaduto questa mattina poco prima delle 9. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima delsi è sentito un grosso"come se fosse una bomba", e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. Le macerie anche distrutto anche delle auto parcheggiate sotto l'edificio. Sul posto stanno arrivando in questi minuti i soccorsi, non si vedono fiamme.