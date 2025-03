Sololaroma.it - Roma, Hummels punta il Lecce: Ranieri ridisegna la difesa

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali si avvicina alla sua conclusione e lasi prepara a tornare in campo. Archiviata la vittoria per 1-0 con il Cagliari, i giallorossi vogliono rimanere su questa strada che appare quella giusta, in un inizio di 2025 da cineteca. La squadra sta continuando a recuperare terreno in campionato e vede sempre di più il 4° posto, che dista solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno iniziare nel migliore dei modi il tour de force a, più nello specifico sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.I salentini desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti in ottica salvezza e Claudioè ben consapevole delle difficoltà di questa sfida. Il coach di Testaccio starebbe delineando la sua formazione titolare, con uno sguardo che va necessariamente al reparto difensivo.