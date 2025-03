Sololaroma.it - Roma Femminile, Spugna fallisce il sorpasso per il secondo posto: la Fiorentina per ripartire

Vincere contro il Milan avrebbe permesso alladi balzare alin classifica in virtù della sconfitta odierna dell’Inter, battuta 1-0 dalla. Il 3-1 con coi la formazione diè tornata a casa da Milano testimonia invece ulteriormente le difficoltà incontrate in questa stagione, dove a mancare è stata soprattutto la continuità di risultati. Troppe le partite in cui le giallorosse hanno reso al di sotto delle loro possibilità, con la classifica, che recita -10 dalla Juventus, ne è lo specchio perfetto.L’obiettivo per la restante parte della Poule Scudetto resta però sempre quello di provare a centrare quantomeno la seconda posizione, anche se per farlo servirà ritrovare subito la vittoria. Per rialzare la testa laaffronterà sabato la, in una sfida molto complicata visto il momento di forma della formazione viola.