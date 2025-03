Sololaroma.it - Roma, fari puntati su Balerdi per il futuro: la valutazione

Lasta già pianificando ile ha individuato in Leonardoil profilo ideale per raccogliere l’eredità di Mats Hummels, il cui contratto scadrà a giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrale argentino dell’Olympique Marsiglia è il nome in cima alla lista dei desideri per rinforzare un reparto che sta vivendo un momento d’oro.Identikit e costo, classe 1999, è un difensore di personalità, con una solida esperienza internazionale e uno stile di gioco che ricorda quello di Gianluca Mancini: grinta, leadership e abilità nell’uscita palla al piede. La sua sintonia con la colonia argentina giallorossa – Paulo Dybala e Leandro Paredes in primis – lo renderebbe un elemento prezioso non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per consolidare l’anima sudamericana della squadra.