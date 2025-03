Lapresse.it - Roma, esplosione nel quartiere Monteverde: crolla palazzina

Una violentissimaha distrutto unain via Vitellia, a, nel. È accaduto questa mattina poco prima delle 9. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato “come se fosse una bomba”, e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas.Le macerie anche distrutto anche delle auto parcheggiate sotto l’edificio. Sul posto stanno arrivando in questi minuti i soccorsi, non si vedono fiamme.Foto LaPresse