Roma esplosione nel quartiere Monteverde | crolla palazzina estratto un uomo

Una potenteha distrutto unasituata all’angolo tra via Vitellia e via Pio Foà, nel. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9. Unè statovivo dalle macerie e secondo i soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte.Secondo le testimonianze di alcuni presenti, poco prima del crollo si è udito un forte boato, descritto come “una bomba”, seguito da un intenso odore di gas che si è diffuso nell’aria. L’ha provocato il crollo dell’edificio, causando danni anche ad alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno verificando la possibile presenza di persone all’interno dell’edificio. Al momento non risultano fiamme visibili, ma le operazioni di emergenza sono in corso.