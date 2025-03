Quotidiano.net - Roma, esplosione nel quartiere Monteverde: crolla palazzina di 2 piani. Estratti vivi un uomo e una donna. Il video

Leggi su Quotidiano.net

, 23 marzo 2025 - Unaha provocato il crollo di una abitazione a duein via via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia, nel, a. Nell'incidente provocato, probabilmente da una fuga di gas, sono rimasti coinvolti unae unche sono statidalle macerie dai vigili del fuoco. Secondo quanto detto dai testimoni ai soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.