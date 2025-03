Tg24.sky.it - Roma, esplosione a Monteverde: crollata una palazzina. FOTO

È successo questa mattina, in via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia. Nell'incidente provocato, probabilmente, da una fuga di gas, è rimasto coinvolto un uomo che è stato estratto vivo dalle macerie