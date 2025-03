Dayitalianews.com - Roma, esplosione a Monteverde, crolla una palazzina: si scava tra le macerie

C'è stato un grosso boato poco prima delle 9 in via Vitellia. Soccorsi in azione.Una violentaha distrutto unanel quartiere di. Lata si trova in via Vitellia, all'angolo con via Pio Foà. L'sarebbe avvenuta poco prima delle 9 di oggi, domenica 23 marzo, forse a causa di una fuga di gas. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, prima del crollo si è sentito infatti un grosso boato "come se fosse una bomba" e, nella zona, si sarebbe sentito un forte odore di gas. Lehanno anche distrutto alcune automobili in sosta sotto l'edificio. Sul posto sono arrivati i soccorsi; sono ora in corso gli accertamenti per verificare se ci sono persone intrappolate sotto le. Foto di repertorio. Fonte LaPresse