Romadailynews.it - Roma, esplosione a Monteverde: crolla palazzina, ferito turista scozzese

Una fuga di gas potrebbe aver causato la deflagrazione. Evacuati sei appartamenti, nessuna vittima.Un violento scoppio ha sconvolto la quiete del quartiere, a, nella mattinata di domenica 23 marzo. Poco prima delle 9, un’ha provocato il crollo parziale di unadi tre piani in via Francesco Foa, all’angolo con via Vitellia. L’incidente ha causato il ferimento di undi 54 anni, che si trovava all’interno dell’edificio.L’uomo, ospite di un B&b situato al primo piano della struttura, è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso, ha riportato ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi, il piano interessato era regolarmente segnalato al Comune come struttura ricettiva.