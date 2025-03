Unlimitednews.it - Roma, crolla una palazzina a Monteverde, tratto in salvo un uomo

(ITALPRESS) – Unadi due piani èta a, in via Vitellia, angolo via Pio Foà apoco prima delle ore 9. Il crollo è avvenuto dopo una forte esplosione, forse a causa di una fuga di gas. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno esdalle macerie unin vita, si tratterebbe di uno scozzese. Mentre sotto un cumulo di macerie è stata individuata una donna in vita, per la quale i Vigili del Fuoco hanno già iniziato le operazioni di recupero, proseguendo inoltre nelle ricerche per escludere la presenza di altre persone coinvolte.Il Sindaco di, Roberto Gualtieri, che da questa mattina sta seguendo la situazione dello stabileto in via Vitellia a stretto contatto il Comandante della Polizia Locale diCapitale Mario De Sclavis e con Direttore del Dipartimento della Protezione Civile diCapitale Giuseppe Napolitano, si è recato sul posto.