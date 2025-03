Liberoquotidiano.it - Roma, crolla una palazzina a Monteverde: "Come una bomba", ipotesi drammatica

Scena apocalittica a: intorno alle 8.30 unata a, in zona Gianicolense, in seguito a un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas. Non è esclusa la presenza di persone all'interno. Sul posto, in via Vitellia all'incrocio con via Pio Foà, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori in questi minuti stanno scavando tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sul posto anche le ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata estratto vivo un uomo di nazionalità straniera. L'esplosione,riferito dai testimoni e dai residenti del quartiere, è stata violentissima e ha praticamente raso al suolo l'edificio cdi due piani. Poco prima del crollo si è sentito un grosso boato "se fosse una", e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas.